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Spor

Fethiyespor'un konuğu Konya Anadolu Selçukspor

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşme korkusu yaşayan Fethiyespor yarın orta sıralarda yer alan Konya Anadolu Selçukspor'u konuk edecek

16 Mart 2018 13:24

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta küme düşme korkusu yaşayan Fethiyespor yarın orta sıralarda yer alan Konya Anadolu Selçukspor\'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı\'nda Selim Özen\'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00\'te çalacak. Teknik direktör Levent Eriş çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, \"Kazanmaktan başka çaremiz yok. Evimizde, taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağız\" diye konuştu. Bu maç öncesi Muğla ekibi 22 puanla 15\'inci sırada yer alırken, Konya Anadolu Selçukspor ise 39 puanla 8\'inci basamakta bulunuyor.  

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