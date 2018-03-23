Fethiyesporlu Yiğit ameliyat oldu

FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında yer alan Fethiyespor\'da sakatlık geçiren orta saha oyuncusu Yiğit Gökoğlan ameliyat oldu. Çarşamba günü sabah idmanında sakatlanan ve sol ayak bileğinde kırık tespit edilen deneyimli futbolcu dün İzmir\'de operasyon geçirdi. Sezonu kapatan Yiğit için kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz, yeni sezonda sağlıklı bir şekilde aramıza katılacak. Geçmiş olsun Yiğit’imiz.\"

28 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı.

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