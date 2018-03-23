T24 LogoT24 Logo
Spor

Fethiyesporlu Yiğit ameliyat oldu

FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Fethiyespor'da sakatlık geçiren orta saha oyuncusu Yiğit Gökoğlan ameliyat oldu

23 Mart 2018 14:50

FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında yer alan Fethiyespor\'da sakatlık geçiren orta saha oyuncusu Yiğit Gökoğlan ameliyat oldu. Çarşamba günü sabah idmanında sakatlanan ve sol ayak bileğinde kırık tespit edilen deneyimli futbolcu dün İzmir\'de operasyon geçirdi. Sezonu kapatan Yiğit için kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz, yeni sezonda sağlıklı bir şekilde aramıza katılacak. Geçmiş olsun Yiğit’imiz.\"
28 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FETHİYE DHABeyaz GrupFethiyesporYiğit GökoğlanSezonuYiğitGeçmişYiğitimizFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24