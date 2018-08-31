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Spor

Fethiyespor'dan kaleye takviye

FETHİYE, (DHA) TFF 2

31 Ağustos 2018 19:27

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig kulübü Fethiyespor, transferin son saatlerinde son olarak Bugsaşspor\'da kiralık oynayan Osmanlıspor kalecisi Mert Özyiğit ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerine Bucaspor\'da başlayan ve aslen Muğlalı olan 24 yaşındaki file bekçisi Fethiyespor\'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, memleket takımında forma giyeceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Asbaşkan Murat Tiryaki, \"Mert gibi başarılı bir kaleciyi kulübümüze kazandırdığımız için mutluyuz, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.
Mert Özyiğit, 48 numaralı formayı giyecek.

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