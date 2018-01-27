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Spor

Fethiyespor'dan 2 takviye daha

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ara transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeyi sürdüren Fethiyespor, Grandmedical Manisaspor'dan ayrılan Fahri Akyol ve Gümüşhanespor'dan Ramazan Işık'ı renklerine bağladı

27 Ocak 2018 14:48

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ara transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeyi sürdüren Fethiyespor, Grandmedical Manisaspor\'dan ayrılan Fahri Akyol ve Gümüşhanespor\'dan Ramazan Işık\'ı renklerine bağladı. 
Teknik direktör Levent Eriş\'in hazırladığı rapor doğrultusunda transfer edilen iki defans oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Almanya\'da yetişen 27 yaşındaki Fahri, kariyerinde Antalyaspor, Bucaspor, Adanaspor, Sarıyer\'de forma giydi. Son olarak Gümüşhanespor\'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Ramazan ise daha önce Göztepe, Bayrampaşa ve Nazilli Belediyespor\'da futbol oynadı.

(FOTOĞRAFLI)
 

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