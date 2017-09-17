Fethiyespor'da Özkara kötü başladı

FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor ile hafta içinde 1 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Hüsnü Özkara, ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı. Muğla ekibi evinde zirve mücadelesi veren Gümüşhanespor\'a 2-0 kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini tattı. Üst sıralara tırmanma şansını kaybettiklerini belirten Özkara, \"Taraftarımızdan özür diliyoruz. İstediğimiz sonucu alamadık. Ancak gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyip bu kaybı telafi edeceğiz\" dedi.

Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur maçında çarşamba günü Nazilli Belediyespor\'u konuk edecek.