Fethiyespor'da Özkara ile yollar ayrıldı

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor\'da son olarak deplasmanda alınan 2-0\'lık Niğde Belediyespor yenilgisi sonrası yönetim, teknik direktör Hüsnü Özkara ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, \"Hüsnü Özkara ve ekibine bizimle oldukları süreç içerisindeki katkıları için teşekkür eder, spor hayatında yeni görevlerinde başarılar dileriz\" denildi.

Üçüncü haftada teknik patron Eser Kardeşler\'in yerine göreve gelen Özkara yönetimindeki Fethiyespor 9 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik, 1 galibiyet aldı.