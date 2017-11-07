T24 LogoT24 Logo
Spor

Fethiyespor'da Özkara ile yollar ayrıldı

FETHİYE, (DHA) TFF 2

07 Kasım 2017 19:28

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor\'da son olarak deplasmanda alınan 2-0\'lık Niğde Belediyespor yenilgisi sonrası yönetim, teknik direktör Hüsnü Özkara ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, \"Hüsnü Özkara ve ekibine bizimle oldukları süreç içerisindeki katkıları için teşekkür eder, spor hayatında yeni görevlerinde başarılar dileriz\" denildi.
Üçüncü haftada teknik patron Eser Kardeşler\'in yerine göreve gelen Özkara yönetimindeki Fethiyespor 9 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik, 1 galibiyet aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FETHİYE DHA TFFLig Beyaz GrupFethiyesporNiğde BelediyesporHüsnüKulüptenEser Kardeşler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24