Fethiyespor'da kırmızı kart tepkisi

Ergün TOS / FETHİYE, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta sezona 1-0\'lık Hacettepe galibiyeti ile başlayan Fethiyespor, 3 puana sevinirken, son dakikalarda 2 futbolcuya gösterilen kırmızı kartlar, kurmayların tepkisine yol açtı.

Yenilen kadrosuyla ilk kez taraftarının önüne çıkan lacivert beyazlı ekipte 75\'inci dakikada galibiyet golünü atan Emrullah\'ın 86, Burak\'ın ise 88\'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığını hatırlatan Teknik Direktör Eser Kardeşler, \"Bu kadar kolay kırmızı kart çıkartılmamalı\" dedi.

Oğlu Arda Kardeşler\'in de Süper Lig hakemi olduğunu hatırlatıp, değerlendirme yapmanın kendisi için çok zor olduğunu söyleyen Kardeşler, \"Kırmızı kartlar haksızdı. Emrullah, kırmızı kartla saha dışı kalmışken daha oyun başlamadan serbest vuruşun kullanılması sırasında Burak\'ın kırmızı kart görmesi bizi sıkıntıya soktu\" diye konuştu.

Kırmızı kartların aleyhlerine yapılmış hatalar olduğunu belirten Eser Kardeşler, \"Lig maratonuna sükunetle devam edeceğiz. 2 önemli oyuncumuzdan yoksun kaldık. Zaten kısıtlı kadromuz var. Ama biz mücadele edersek, her takımı yenebileceğimizi biliyoruz\" dedi.

Hacettepespor karşısında oyunun ilk 20 dakikasında organize olmakta zorlandıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, \"İlk yarıda tek pozisyon vardı, onu da biz yakaladık. Sahada mücadele eden, koşan, inanan oyuncularımız vardı. Onurlu, gururlu, adam gibi adamlarla çalışıyorum. Yeni bir araya gelmiş bir oyuncu grubuyuz. Biraz daha sakin olmamız lazım. Sezon başında, sonuna kadar mücadele eden bir takım yaratacağımıza söz vermiştik. Bu sözü tuttuğumuzu sanıyorum. Oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum\".

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