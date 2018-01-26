Fethiyespor'da iki eksik

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü evinde Pendikspor\'la karşılaşacak Fethiyespor\'da sarı kart cezalısı Cemil ve sakat Emrullah forma giyemeyecek. Düşme hattının iki basamak üstünde yer alan 15 puanlı Fethiyespor, 21 puanı bulunan rakibini yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Levent Eriş, Pendik randevusuyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Son olarak Denizlispor altyapısından transfer edilen Mustafa Diler\'in de kadroda yer alması bekleniyor. Öte yandan 26 yaşına giren Ensar Enes Baykan\'a takım arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

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