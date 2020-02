Fethiyespor'da Eriş'ten taraftara davet

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattıyla olan bağını koparmaya çalışan Fethiyespor\'da teknik direktör Levent Eriş, bu hafta iç sahada lider Altay\'la oynanacak maçta taraftarları göreve çağırdı.

Pazar günü saat 14.30\'da İlçe Stadı\'nda oynanacak müsabakada tribün desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Eriş, \"Taraftarımızın en son Nazilli deplasmanında gösterdiği müthiş performansı, müthiş inanmışlığı bu hafta Altay müsabakasında ve oynayacağımız içerideki bütün karşılaşmalarda da göstermelerini temenni ediyorum. Seyirci her zaman çok büyük bir güç, çok büyük bir faktördür. Biz de bu anlamda onlardan büyük bir destek istiyoruz. Stadın dolmasını istiyoruz. Biz çok farklı bir takım olduğumuzu biliyoruz. Taraftarımızın maça heyecanla ve istekle geleceklerini düşünüyorum\" dedi.

Altay\'ın lig lideri olmasının kendilerini ilgilendirmediklerini söyleyen Levent Eriş, \"Altay, ligin lideri ve sezon başından beri çok istikrarlı bir takım ancak rakip bizi ilgilendirmiyor. Her koyun kendi bacağından asılır. Biz ne yapacağımızı ortaya koymak istiyoruz. Ben oyuncularımın performansının her geçen gün daha da katlanarak arttığını düşünüyorum. Çok iyi bir müsabaka olacağını bekliyorum. Puan açısından ve sıralama bakımından hak etmediğimiz bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden Altay müsabakası, bizim içeride kazanmamız gereken ve iyi oynadığımızı göstermemiz gereken maçlardan bir tanesi. Kazanmak istiyoruz. Hep beraber el ele vererek galip geleceğiz. 3 puandan başka bir düşüncemiz yok\" ifadelerini kullandı.