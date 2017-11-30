T24 LogoT24 Logo
Spor

Fethiyespor'da Eriş iddialı

FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor'un başına geçen tecrübeli Teknik Direktör Levent Eriş iddalı açıklamalarda bulundu

30 Kasım 2017 15:01

FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Fethiyespor\'un başına geçen tecrübeli Teknik Direktör Levent Eriş iddalı açıklamalarda bulundu. İlk maçında Silivrispor karşısında 3-0\'lık galibiyet sevinci yaşayan Eriş, \"İlk devrenin bitimine 3 hafta kaldı. Bu periyotta istediğimiz puanları toplayıp bir an önce alt sıralarla aramızdaki mesafeyi açmak istiyoruz. Bu hafta zirve mücadelesi veren Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Bandırmaspor yenilmeyecek bir takım değil. Doğru strateji ile sahaya çıkacağız ve istediğimizi almaya çalışacağız\" dedi. 
Geldiği günden bu yana birlik ve beraberlik ortamını sağlamaya çalıştığını belirten Levent Eriş, \"Elbette 5 günde her şeyi değiştirmiş olamam. Hayeller ve gerçekler vardı. Hayallerimize ulaşmak için gerçeğimiz olan 14\'üncü sıradan kurtulmalıyız. Taraftarımız son yıllarda çok üzülmüş. Tek amacımız onların yüzünü güldürmek. Silivrispor maçında güzel bir ambiyans vardı. Beni ve teknik ekibimi çok iyi ağırladılar\" diye konuştu. 
Sakatların durumu hakkında da bilgi veren Eriş, \"Onur sezonu, Berat ve Ömer devreyi kapattı. Kalan futbolcularım en iyisini yapacak\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FETHİYE DHATFFLig Beyaz Grup FethiyesporTeknik Direktör Levent ErişSilivrisporErişBuBandırmasporDoğruLevent ErişHayellerHayallerimizeTaraftarımızTekBeniBeratKalanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24