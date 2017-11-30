Fethiyespor'da Eriş iddialı

FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Fethiyespor\'un başına geçen tecrübeli Teknik Direktör Levent Eriş iddalı açıklamalarda bulundu. İlk maçında Silivrispor karşısında 3-0\'lık galibiyet sevinci yaşayan Eriş, \"İlk devrenin bitimine 3 hafta kaldı. Bu periyotta istediğimiz puanları toplayıp bir an önce alt sıralarla aramızdaki mesafeyi açmak istiyoruz. Bu hafta zirve mücadelesi veren Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Bandırmaspor yenilmeyecek bir takım değil. Doğru strateji ile sahaya çıkacağız ve istediğimizi almaya çalışacağız\" dedi.

Geldiği günden bu yana birlik ve beraberlik ortamını sağlamaya çalıştığını belirten Levent Eriş, \"Elbette 5 günde her şeyi değiştirmiş olamam. Hayeller ve gerçekler vardı. Hayallerimize ulaşmak için gerçeğimiz olan 14\'üncü sıradan kurtulmalıyız. Taraftarımız son yıllarda çok üzülmüş. Tek amacımız onların yüzünü güldürmek. Silivrispor maçında güzel bir ambiyans vardı. Beni ve teknik ekibimi çok iyi ağırladılar\" diye konuştu.

Sakatların durumu hakkında da bilgi veren Eriş, \"Onur sezonu, Berat ve Ömer devreyi kapattı. Kalan futbolcularım en iyisini yapacak\" ifadelerini kullandı.

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