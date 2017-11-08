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Spor

Fethiyespor'da Ahmet Yıldırım sesleri

FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor'da teknik direktör Hüsnü Özkara ile yollarını ayıran yönetimin göreve takımın eski teknik patronlarından Ahmet Yıldırım'ı getireceği öğrenildi

08 Kasım 2017 17:44

FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor\'da teknik direktör Hüsnü Özkara ile yollarını ayıran yönetimin göreve takımın eski teknik patronlarından Ahmet Yıldırım\'ı getireceği öğrenildi. Sezon başında Bucaspor\'u çalıştıran Yıldırım, ilk 6 haftada üst üste gelen kötü sonuçların ardından 2 Ekim\'de görevinden alındı. Daha önce 2015-16 sezonunda Fethiyespor\'da 16 hafta çalışan genç teknik adam, bu sezon Eser Kardeşler ve Hüsnü Özkara\'nın ardından takımın başındaki üçüncü teknik adam olacak.

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