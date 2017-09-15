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Spor

Fethiyespor, yeni teknik direktörü 'Özkara' ile ilk sınavında

FETHİYE, (DHA)- TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 haftada 4 puan toplayan Fethiyespor, yarın yeni teknik direktörü Hüsnü Özkara yönetimindeki ilk sınavında Gümüşhanespor'u konuk edecek

15 Eylül 2017 15:26

FETHİYE, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Beyaz Grup\'ta ilk 2 haftada 4 puan toplayan Fethiyespor, yarın yeni teknik direktörü Hüsnü Özkara yönetimindeki ilk sınavında Gümüşhanespor\'u konuk edecek. Eser Kardeşler\'in istifasından sonra Feyyaz Uçar\'la sözleşmenin eşiğinden dönüp, son karar olarak Özkara ile 1 yıllık mukavele imzalayan Ege ekibi, İlçe Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak ve Yavuz Özkan\'ın yöneteceği karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fethiyespor gibi önemli camiada görev aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Hüsnü Özkara, \"İlk maçımda futbolcularımdan galibiyet bekliyorum\" dedi.   

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