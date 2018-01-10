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Spor

Fethiyespor Üstün'le imzaladı

FETHİYE, (DHA) TFF 2

10 Ocak 2018 14:53

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, aradığı golcüyü Bandırmaspor\'dan buldu. Lacivert-beyazlılar, ilk yarıda Bandırmaspor\'da 16 maça çıkıp 4 gol atan Üstün Bilgi\'yi kadrosuna dahil etti. Muğla ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli golcü Antalya kampına katıldı. Futbola Bursa Merinosspor\'da başlayan 29 yaşındaki forvet sırasıyla, Bursa Güven, Bursaspor, Mustafakemalpaşaspor, Yeşil Bursa, Körfez İskenderunspor, Çubukspor, Kayseri Erciyesspor, Denizlispor, Kocaeli Birlikspor ve Altınordu formalarını da terletti. 
 

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