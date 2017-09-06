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Spor

Fethiyespor Teknik Direktörü Eser Kardeşler istifa etti

FETHİYE, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor'da teknik direktör Eser Kardeşler istifa etti

06 Eylül 2017 20:47

FETHİYE, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor\'da teknik direktör Eser Kardeşler istifa etti.
Fethiye yönetimi yaptığı açıklamada, \"Teknik direktörümüz Eser Kardeşler, bugün yapılan görüşme sonrası yönetim kurulumuza görevinden ayrılma talebinde bulunmuştur. Yönetim kurulumuz görüşme sonrası hocamızın istifa talebini kabul etmiştir. Eser Kardeşler\'e bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden ötürü teşekkür eder, futbol camiasında alacağı yeni görevler için başarılar dileriz\" denildi.
Ligin ilk haftasında evinde Hacettepespor\'u 1-0 mağlup eden Fethiyespor, pazar günü Pendikspor deplasmanına gidecek.

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