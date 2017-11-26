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Spor

Fethiyespor-Silivrispor: 3-0

FETHİYE, (DHA) STAT: İlçe HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Abdurrahman Atabay (xx), Ali Etlikçi (xx) FETHİYESPOR: Eser (xxx)- Çağatay (xxx), Cemil (xxx), Efe (xxx), Muharrem (xx), Berat (x) (Dk

26 Kasım 2017 18:58

FETHİYE, (DHA)
STAT: İlçe
HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Abdurrahman Atabay (xx), Ali Etlikçi (xx)
FETHİYESPOR: Eser (xxx)- Çağatay (xxx), Cemil (xxx), Efe (xxx), Muharrem (xx), Berat (x) (Dk. 25 Anıl xxx), Enes (xxx), Sinan (x) (Dk. 46 Yiğit Yöney xx), Umut (xxxx) (Dk. 88 Enes), Yiğit Gökoğlan (xx), Emrullah (xx)
SİLİVRİSPOR: Batuhan (x)- Onur (xx), İbrahim Kaş (x), Fuat (x), Ali (x), Yunus (xx), Doğan (x), Barış (x), Serkan (x) (Dk. 64 İsmail x), Serdar (xx), İbrahim Alan (x) (Dk. 46 Sercan x) (Dk. 75 Burak x)
GOLLER: Dk. 42 ve Dk. 66 Umut, Dk. 81 Anıl (Fethiyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 35 Doğan (Silivrispor)
SARI KARTLAR: Yiğit, Ömürcan (yedek kulübesinde) (Fethiyespor), Doğan, İbrahim Kaş, Serkan, Yunus (Silivrispor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Silivrispor\'u konuk eden Fethiyespor, yeni teknik direktörü Levent Eriş\'le çıktığı ilk maçı farklı kazandı: 3-0.
Fethiyespor, 35\'inci dakikada Doğan\'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Silivrispor önünde ilk golünü 42\'nci dakikada Umut\'la attı. Soyunma odasına önde giren Muğla ekibi, 66\'ncı dakikada bir kez daha Umut\'la sevinç yaşadı. Anıl 81\'inci dakikada sahneye çıkarak Fethiyespor\'un galibiyetini perçinledi. 4 hafta sonra galip gelen Fethiyespor puanını 13\'e çıkarıp düşme potasıyla arasındaki farkı açtı. Silivrispor ise 6 puanda kalıp ligin dibine demir attı.  

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