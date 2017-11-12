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Spor

Fethiyespor-SBS İnşaat Kırklarelispor: 1-2

FETHİYE, (DHA) STAT: İlçe  HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Şenol Bektaş (xx) FETHİYESPOR: Eser (xx) - Efe (xx), Ömer (x), Berat (x) (Dk

12 Kasım 2017 19:08

FETHİYE, (DHA)

STAT: İlçe 
HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Şenol Bektaş (xx)
FETHİYESPOR: Eser (xx) - Efe (xx), Ömer (x), Berat (x) (Dk. 69 Ömürcan x), Metin (xx), Umut (xx), Yiğit Yöney (x) (Dk. 83 Mehmet), Yiğit Gökoğlan (x) (Dk. 59 Ensar x), Emrullah (x), Ertuğrul (xx), Burak (x)
SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (xx) - Davut (xxx), İbrahim (xx), Gurur (xxx), Osman (xx), Salim (x) (Dk. 46 Metincan xxx), Soner (xx), Caner (xxx), İsmet (xxx) (Dk. 76 Tekin xx), Oğuzhan (xxx), Sinan (xxx) (Dk. 85 Ersoy)
GOLLER: Dk. 21 İsmet, Dk. 59 Metincan (Kırklarelispor), Dk. 43 Umut (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Metin (Fethiyespor), Davut, Gurur (Kırklarelispor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta son 2 karşılaşmasından galibiyet çıkaramayan ve hafta içinde Teknik Direktör Hüsnü Özkara ile yollarını ayıran Fethiyespor, evinde SBS İnşaat Kırklarelispor\'a 2-1\'lik skorla boyun eğdi. Konuk takım 21. dakikada İsmet ile öne geçerken, Fethiyespor 43. dakikada Umut\'la skora denge getirdi. Ancak 59. dakikada Metincan\'ın golüne engel olamayan Fethiyespor, evinde bir kayıp daha yaşadı. Bu sonuçla 10 puanda kalan Muğla ekibi düşme hattına yaklaşırken, 24 puana yükselen Kırklarelispor zirve yarışında yara almadı.

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