Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: 2-0

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Oktay Taş (xx), Mustafa Onur Özgenç (xx), Barış Çiçeksoyu (xx)

FETHİYESPOR: Fatih (xxx) – Erdi (xx), Yigit (xxx), Fahri (xx) (Dk. 50 Fethi xx), Ramazan (xxx), Hakan (xx), Kağan (xxx), Emrullah (xx) (Dk. 71 Alican xxx), Kazım (xx), Alper (xxx) (Dk. 81 Mahmut), Onur (xxx)

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: İsmet (x) – Abdullah (xx), Burak (xx), Erbay (x), Can (x), Hamza (x) (Dk. 46 Bilal x), Mert (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 46 Melik x), Cumhur (x), İrfan (xx), İsmail (x) (Dk. 69 Timur x)

GOLLER: Dk. 10 Alper, Dk. 77 Alican (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Kazım, Kağan, Onur, Alper, Ramazan, Hakan (Fethiyespor) - Abdullah, Melik, Timur (Sancaktepe)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Can (Sancaktepe)

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Turu’nda Fethiyespor, sahasında Sancaktepe Belediyespor’u 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti. Mücadelenin 10\'uncu dakikasında Fethiyespor Alper’le öne geçerken, konuk takımdan Can 45’te kırmızı kart gördü. Lacivert-beyazlılar 77’de Alper’le farkı 2’ye çıkarmayı başardı. Bu sonuçla Sancaktepe Belediyespor’u kupada saf dışı bırakan Fethiyespor ilk resmi galibiyetini aldı.

10\'uncu dakikada Fethiyespor’un golü geldi. Rakibinden topu kapan Hakan\'ın ortasında Alper kaleciden önce ayağının içiyle topu ağlara gönderdi: 1-0

32\'nci dakikada Fethiyespor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisine giren Emrullah kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

45\'inci dakikada Fethiyespor atağında bomboş pozisyonda kaleye giden Onur’u ceza sahası dışında düşüren Can Demir kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

65\'inci dakikada kornerden gelen top ceza alanını karıştırdı. Karambolde Alper yakından vurdu. Top savunmaya çarpıp dışarıya gitti.

77\'nci dakikada Fethiyespor’un 2\'nci golü geldi. Ramazan Işık sağ kanattan çizgiye kadar inerek ortaladığı topu ceza sahası dışında yakalayan Alican yerden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fethiyespor, Sancaktepe Belediyespor\'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

