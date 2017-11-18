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Spor

Fethiyespor Sakarya virajında

FETHİYE, (DHA) TFF 2

18 Kasım 2017 15:06

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde SBS İnşaat Kırklarelispor\'a 2-1 kaybederek alt sıralar gerileyen Fethiyespor, yarın zirve yarışından kopmak istemeyen Sakaryaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı\'nda İlker Yasin Avcı\'nın yöneteceği müsabaka saat 13.30\'da oynanacak. Fethiyespor\'da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Cemil ve Berat\'ın durumları maç saati netleşecek. Henüz bir teknik direktörle anlaşamayan Fethiyespor\'u sahaya Teknik Sorumlu Ali Abbak çıkaracak. 

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