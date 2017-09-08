Fethiyespor Metin'le anlaştı

FETHİYE, (DHA)- İKİNCİ Ligi Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, Bayrampaşa\'dan genç kanat oyuncusu 23 yaşındaki etin Sevinç\'le el sıkışarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola İstanbulspor\'da başlayan daha sonra Beşiktaş altyapısında oynayan Metin, Kasımpaşa\'da profesyonel olduktan sonra Bugsaşspor ve Fatih Karagümrük\'te de forma giydi. Genç futbolcu, \"Fethiyespor gibi bir kulübe geldiğim için mutluyum. Tecrübeli isimlerin arasında formayı kapmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım\" diye konuştu.

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