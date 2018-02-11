Fethiyespor kendine geldi

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta evinde Zonguldak Kömürspor\'u 1-0 yenerek 6 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdıran Fethiyespor, nefes aldı.

Teknik direktör Levent Eriş çok kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, \"Haftalardır kazanamamanın vermiş olduğu baskıyı kırdık. Artık seri galibiyetler elde edip, alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Futbolcularımı kutluyorum, bu maç milat olacak\" dedi.

Muğla ekibi 14 Şubat Çarşamba günü deplasmanda önemli rakiplerinden Kahramanmaraşspor\'la kozlarını payşalacak.