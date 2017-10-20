Fethiyespor, Karagümrük'ü mağlup ederek kara bulutları dağıtmak istiyor

FETHİYE, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta İzmir\'de Altay\'a 2-1 mağlup olan Fethiyespor yarın sahasında orta sıralarda yer alan Ottocool Karagümrük\'le karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı\'nda Selim Özen\'in görev yapacağı müsabaka saat 19.00\'da başlayacak.

Muğla ekibinde sakatlıkları süren Emrullah, Çağatay, Ömer ve Ensar\'ın oynama ihtimallerinin düşük olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Hüsnü Özkara, Karagümrük\'ü mağlup ederek kara bulutları dağıtacaklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, \"Futbolcularıma güvenim tam. Bu maçı kazanıp çıkışa geçeceğiz\" diye konuştu.