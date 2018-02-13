Fethiyespor, Kahramanmaraşspor'a konuk olacak

FETHİYESPOR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Zonguldak Kömürspor engelini 1-0\'lık skorla aşıp moral bulan Fethiyespor, yarın düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan Kahramanmaraşspor\'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı\'nda Mustafa İlker Coşkun\'un görev yapacağı maç saat 13.00\'te başlayacak. Muğla temsilcisinde sakatlıkları süren Umut Sözen ve Onur Garip, Kahramanmaraşspor\'a karşı forma giyemecek. Teknik direktör Levent Eriş, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, \"Geçen haftaki galibiyet bizi kendimize getirdi. Kahramanmaraşspor alt sıralardaki en önemli rakiplerimizden. Bir kez daha kazanıp düşme potasından iyice uzaklaşmayı hedefliyoruz\" dedi.

Fethiyespor 19 puanla 14\'üncü sırada bulunurken, Kahramanmaraşspor yine aynı puanla 15\'inci.