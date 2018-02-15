Fethiyespor, Kahramanmaraşspor deplasmanında fırsat tepti

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor, en yakın rakibi Kahramanmaraşspor ile deplasmanda 87\'nci dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Maçın 83\'üncü dakikasında 2-1 öne geçen, ardından da beraberlik golünü ağlarında gören Muğla temsilcisi düşme hattıyla bağlarını tamamen koparma fırsatını tepti.

Teknik direktör Levent Eriş, \"Galip gelseydik çok rahatlayacaktık. Ancak yine de deplasmanda alınan puanı avantaj olarak görüyorum. Son haftalarda iyi futbol oynuyoruz. En kısa sürede üst sıralara adımızı yazdıracağız\" yorumunu yaptı.

Fethiyespor, pazar günü evinde zirve hesapları yapan Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.

