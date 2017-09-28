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Spor

Fethiyespor-Kahramanmaraşspor: 1-1

Ergün TOS / FETHİYE,(DHA) -  STAT: Fethiye Şehir HAKEMLER: Özer Özden (xx), Uğur Erdoğan (xxx), Mehmet Öcal (xxx) FETHİYESPOR: Eser Altın (xx)- Çağatay (x) (Dk

28 Eylül 2017 00:11

Ergün TOS / FETHİYE,(DHA) - 

STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Özer Özden (xx), Uğur Erdoğan (xxx), Mehmet Öcal (xxx)

FETHİYESPOR: Eser Altın (xx)- Çağatay (x) (Dk.46 Yiğit (xx), Cemil (xx), Ömer (x), Muharrem (xxx), Berat (xx), Sinan (xx), Umut (xx) (Dk.90+2 Metin), Emrullah (x) (Dk.40 Onur Garip (xxx), Ertuğrul (xxx), Burak (xx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx)- Serbay (xx) (Dk.75 Devrim (xx), Ramazan (xx), Timur (xx) (Dk.65 Onur Bayramoğlu (xx), Timuçin (xx), İbrahim (xx), Ethem (xx), Evren (xx), Eser Akbaş (xx), Aydın (xx) (Dk.83 Kemal), Hüseyin (xxx)

GOLLER:Dk.8 Hüseyin (Kahramanmaraşspor) - Dk.50 Onur Garip (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Umut, Çağatay, Eser, Berat (Fethiyespor), Ethem, Serbay, Özkan, Devrim (Kahramanmaraşspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor\'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fethiyespor, evinde düşme hattında yer alan Kahramanmaraşspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın henüz 8\'inci dakikasında Hüseyin\'in golüyle yenik duruma düşen Muğla ekibi, 50\'nci dakikada Onur\'un golüyle eşitliği yakalasa da evinde 2 puan bıraktı.

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