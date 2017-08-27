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Spor

Fethiyespor-Hacetepe: 1-0

Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA) STAT: Fethiye İlçe  HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xxx), Süleyman Yavaşoğlu (xxx), Salim Şanlıer (xxx) FETHİYESPOR: Cihan (xxx) - Cemil (xxx), Ömer (xxx), Muharrem (xx), Ensar (xx) (Dk

27 Ağustos 2017 01:41

Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)
STAT: Fethiye İlçe 
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xxx), Süleyman Yavaşoğlu (xxx), Salim Şanlıer (xxx)
FETHİYESPOR: Cihan (xxx) - Cemil (xxx), Ömer (xxx), Muharrem (xx), Ensar (xx) (Dk. 57 Ertuğrul xxx), Onur (xx) (Dk. 74 Berat xxx), Sinan (xxx), Umut (xx) (Dk. 84 Efe), Ömürcan (xxx), Emrullah (xxx), Burak Keskin (xx)
HACETTEPE: Yasin (xx) - Rahmi (xx) (Dk. 80 Mehmet), Hüseyin (xx), Burak Çolak (xx), Noyan (xx), Soner (xxx), Kadir (xx) (Dk. 65 Serdar x), Aytaç (xx), Fethi (xx), Mahmut (xx) (Dk. 87 Çayan), Orhan (xx)
GOL: Dk.75 Emrullah (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Emrullah, Berat, Ertuğrul (Fethiyespor), Rahmi, Hüseyin, Fethi (Hacettepe)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 86 Emrullah, Dk. 88 Burak Keskin (Fethiyespor)

FETHİYESPOR, 2. Lig Beyaz Grup\'taki ilk maçında Hacettepe\'yi evinde 1-0 mağlup ederek taraftarlarına erken bayram armağanı verdi. Lacivert-beyazlı ekip Emrullah\'ın 75. dakikada atığı golle galibiyete uzanırken, 86. dakikada golün kahramanı Emrullah, 88. dakikada ise Burak Keskin\'in kırmızı kart görmesiyle müsabakayı 9 kişiyle tamamladı.
5. dakikada Hacettepe atağında Soner\'in serbest vuruştan ceza alanına havalandırdığı topa Burak Çolak kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
33. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Fethiyesporlu Ömürcan\'ın sert şutunda top son anda araya giren savunma oyuncularına çarparak kornere gitti.
54. dakikada Emrullah\'ın derinleme pasında, çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Ömürcan\'ın vuruşunu, Yasin ayaklarıyla çıkardı.  
75. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Berat\'ın savunmayı geçerek ortaya çevirdiği topu ağlara gönderen Emrullah, takımını 1-0 öne geçirdi. 
86. dakikada serbest vuruşun kullanılmasına izin vermeyen Fethiyesporlu Emrullah ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.
88. dakikada Burak Keskin hakemle girdiği diyalog sonrası direkt kırmızı kart görünce Fethiyespor 9 kişi kaldı.
90+5. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ertuğrul\'un vuruşu üstten auta gitti. Başka gol olmayınca karşılaşma Fethiyespor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

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