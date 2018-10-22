Fethiyespor beraberliğe abone oldu

FETHİYE, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta düşme hattından kurtulmak için çabalayan Fethiyespor, 3 maçtır rakipleriyle yenişemedi. Tuzlaspor ve Tarsus İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlılar, evinde Kahramanmaraşspor karşısında da dengeyi bozamadı. Puanını 5\'e çıkaran Fethiyespor, 9 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan tek takım oldu. Teknik Direktör Levent Eriş\'le 2 hafta önce yollarını ayıran Fethiyespor, yola şimdilik Antrenör Fevzi Sevinç ile devam edecek. Eriş\'in sözleşmesini henüz resmi olarak feshedemeyen Fethiye\'de Sevinç, 9 gün içinde oynanan son 3 maçta Fethiyespor\'un başında sahaya çıktı. Ege ekibi bu hafta Sivas Belediyespor deplasmanına çıkacak.