Fethiyespor 3 puana kilitlendi

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor\'la deplasmanda son derece kritik maçta karşı karşıya gelecek Fethiyespor, galibiyete kilitlendi.

Teknik direktör Levent Eriş, alt sıralardan kurtulma çabası verdiklerini belirterek, \"Bizim açımızdan alınacak bir galibiyet hepimize büyük moral verir ve rahatlarız. Ben futbolcularıma güveniyorum. Camiamızın da bize güvenmesini istiyorum. Kimse endişe etmesin, takımımız Nazilli deplasmanında en iyi mücadelesini verecek\" dedi.

Muğla ekibinde sarı kart cezalıları Üstün ve Hakan, forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Cemil\'in ise durumu karşılaşma günü netlik kazanacak.