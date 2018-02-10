Fethiyespor - Zonguldak Kömürspor: 1-0

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA)

STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Özer Özden (xxx), Tamer Okuldaş (xxx), Abdurrahman Atabay (xx)

FETHİYESPOR: Eser (xxx) - Cemil (xx), Üstün (xxx), Erdi (xxx), Anıl(xxxx) (Dk. 85 Berat) Metin (xxx) (Dk. 71 Ensar xx), Yiğit Yöney (xx), Yiğit Gökoğlan (xxxx) (Dk. 80 Mustafa xx), Emrullah (xxx), Fahri (xx), Hakan (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (x) - Kamil (xx), Şevket (xx) (Dk. 89 Semih), Hasan (x) (Dk. 74 Mustafa x), Onur (xx), Raşit (x) (Dk. 69 Hüseyin xx), Reşo (xx), Mert (xx), Uğur (xxx), Okan (x),Furkan (x)

GOL: Dk. 43 Yiğit Gökoğlan (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Hakan, Fahri, Cemil, Emrullah (Fethiyespor), Okan, Mert (Zonguldak Kömür)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 6 maçtır galip gelemeyen ve düşme hattının 1 puan üzerine kadar gerileyen Fethiyespor, evinde Zonguldak Kömörspor\'u 1-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Fethiye Şehir Stadı\'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 43\'üncü dakikada Yiğit Gökoğlan attı. Bu skorla 19 puana ulaşan Fethiyespor, düşme barajının 4 puan üzerine çıktı.

8.\'inci dakikada ev sahibinden Erdi\'nin sert ortasına Yiğit Gökoğlan ceza yayı üzerinden vurdu, top üstten dışarı çıktı.

18\'inci dakikada Fethiyespor Anıl\'la korner kullandı. Top uzak direkte Erdi\'nin önüne düştü. Erdi\'nin altı pasın içine çıkardığı topu Zonguldak Kömürspor defansı uzaklaştırdı.

43\'üncü dakikada Fethiyespor öne geçti. Anıl\'ın pasıyla buluşan Yiğit Gökoğlan, ceza yayı üzerinden müthiş vurdu, direğin içine çarpan top ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı Fethiyespor\'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı

60\'ıncı dakikada Fethiyesporlu Anıl\'ın kullandığı serbest vuruş, Sinan\'ın koruduğu kalenin hemen üzerinden auta çıktı.

63\'üncü dakikada Anıl, derinlemesine pasla Yiğit Gökoğlan\'ı penaltı noktası üzerinde topla buluşturdu. Yiğit topu kaleci Sinan\'ın üzerinden aşırtmaya çalışırken, topu farklı biçimde dışarıya gönderdi.

Maçı Fethiyespor 1-0 kazandı..