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Spor

Fethiyespor - Şanlıurfaspor: 1 - 3

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA) STAT: Fethiye Şehir HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Onur Tanrıverdi (xx)   FETHİYESPOR: Eser (x) - Cemil (x), Üstün (xx), Erdi (xx), Anıl (xxx), Ahmet (x) (Dk

18 Şubat 2018 19:19

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE, (DHA)

STAT: Fethiye Şehir
HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Onur Tanrıverdi (xx)  
FETHİYESPOR: Eser (x) - Cemil (x), Üstün (xx), Erdi (xx), Anıl (xxx), Ahmet (x) (Dk. 68 Murat x), Mustafa(xx), Emrullah (x) (Dk. 63 Metin xx),  Bilal (x) (Dk. 46 Yiğit Gökoğlan x), Fahri (xx), Hakan (x) 
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xx) - Şaban (xxx), Oğuzhan (xx), Hüseyin (xxx), Mehmet Taşçı (xxx), Mehmet Albayrak (xx) (Dk. 75 Artun xx), Nuri (xx), Feridun (xxxx) (Dk. 84 Sercan), Fevzi (xx) (Dk. 46 İsmail xx), Muhammed (xx), İzzet (xx)
GOLLER: Dk. 26 (P) Hüseyin, Dk. 51 ve 74 Feridun (Şanlıurfaspor), Dk. 84 Metin (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Hakan, Anıl, Üstün, Yiğit Gökoğlan (Fethiyespor), Şaban (Şanlıurfaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 26 Hakan (Fethiyespor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattıyla bağlarını koparmaya çalışan Fethiyespor, son 2 maçta topladığı 4 puanın ardından evinde Play-Off yarışındaki Şanlıurfaspor\'a 3-1 yenildi. Fethiye, Hakan\'ın 26\'ncı dakikadaki penaltı pozisyonunda kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Konuk ekibin gollerini 26\'ncı dakikada penaltıdan Hüseyin, 51 ve 74\'üncü dakikalarda Feridun attı. Bu skorla Fethiyespor 20 puanda kalırken Şanlıurfaspor, 42 puana ulaştı. İki takım oyuncuları sahaya \"Biz Anadoluyuz, Mehmetçiğimize Dualarımızla\" yazılı pankartla çıkıp seyirciden büyük alkış aldı. Fethiye\'nin 10 kişi kaldığı pozisyonun ardından ve ilk yarı sonunda sahada futbolcular ve teknik heyetler arasında gerilem yaşandı. 

3\'üncü dakikada konuk ekipten Feridun sol çaprazdan yerden sert vurdu, kaleci Eser son anda ayağıyla topu kornere gönderdi.
22\'nci dakikada Şanlıurfa\'da Oğuzhan\'ın pasıyla Fethiyespor ceza alanı içinde buluşan Fevzi\'nin şutu yandan auta çıktı.
26\'ncı dakikada Fethiyespor 10 kişi kalırken Şanlıurfa öne geçti. Konuk ekipten Oğuzhan\'ın soldan ortasında top Fethiye ceza sahasında Anıl\'ın eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Karara itiraz eden ev sahibinden Hakan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Atışı kullanan Şanlıurfalı Hüseyin, topla Eser\'i ayrı köşelere gönderdi: 0-1.
İlk yarı bu skorla bitti.
51\'inci dakikada fark 2\'ye çıktı. Hüseyin, Fethiyespor ceza alanına sol kanattan girdi ve Feridun\'u topla buluşturdu. Feridun bekletmen vurdu: 0-2.
74\'üncü dakikada Şanlıurfaspor 3. golü de buldu. Nuri\'nin kendi yarı alanının ortasından derinlemesine pasıyla topla buluşan Feridun, Eser\'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-3.
84\'üncü dakikada Ahmet\'in pasıyla ceza yayında buluşan Fethiye\'den Metin, düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 1-3. 

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