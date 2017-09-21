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Spor

Fethiyespor - Nazilli Belediyespor: 2-0

Ergün TOS / FETHİYE, (DHA)   STAT: Fethiye Şehir HAKEMLER: Serkan Ergün (xxx), Mehmet Vargün (xxx), Sinan Bilen (xxx) FETHİYESPOR: Eser (xxx) - Çağatay (xxx), Cemil (xxx), Efe (xx), Ömer (xxx), Muharrem (xxx), Berat (xxxx) (Dk

21 Eylül 2017 01:42

Ergün TOS / FETHİYE, (DHA)

 

STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Serkan Ergün (xxx), Mehmet Vargün (xxx), Sinan Bilen (xxx)

FETHİYESPOR: Eser (xxx) - Çağatay (xxx), Cemil (xxx), Efe (xx), Ömer (xxx), Muharrem (xxx), Berat (xxxx) (Dk. 82 Orhan), Ömürcan (xxx), Sinan (xx) (Dk.46 Umut xxx), Metin (xx) (Dk.70 Onur xx), Emrullah (xxx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (xx) - Bora (xx), Berkay (x) (Dk. 67 Tayfur xx), Mert (xx), Burhan (xx) (Dk. 73 Fatih xx), Halil (xx), Mehmet (xx), Abdulkadir (xx), Gökhan (xx) (Dk. 81 İlker), Ayhan (xx), Hakan (xx)

GOLLER: Dk. 53 Cemil, Dk. 78 Berat (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Ömer (Fethiyespor) - Berkay, Abdulkadir (Nazilli Belediyespor)

 

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur maçında Nazilli Belediyespor’u konuk eden Fethiyespor, rakibini 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 53\'üncü dakikasında Umut’un kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Cemil kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. Muğla ekibi 78\'inci dakikada golleri ikiledi. Kazanılan serbest vuruşta Umut’un ortaladığı topa bu kez Berat kafayla dokundu, fark 2’ye çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fethiyespor, Nazilli Belediyespor’u turnuva dışına itti.

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