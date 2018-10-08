Fethiyespor - Menemen Belediyespor: 0-1

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Boran Turhan (xx), Osman Baruk (xx)

FETHİYESPOR: Fatih (x) – Erdi (xx), Kağan (x), Alper (x) (Dk. 67 Onur Okan x), Onur Garip (x), Ahmet (x) (Dk. 56 Yakup x), Fethi (x), Yiğit (xx), Fahri (x) (Dk. 79 Selçuk x), Ramazan (xx), Hakan (x)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xxx) – Semih (xx), Rıdvan (xxx), Mert (xx), Alberk (xxx), Murat (xx), Taşkın (xx), Umut (xxx) (Dk. 90+2 Talha), Deniz (xx) (Dk. 60 Okan x), Mustafa (xxx), Ali (xx) (Dk. 79 Vedat xxx)

GOL: Dk. 85 Vedat (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Onur, Fahri, Kağan (Fethiyespor), Ali, Murat, Mustafa (Menemen Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta evinde Tuzlaspor’a 4-0 yenilerek liderliği kaybeden Menemen Belediyespor, küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Fethiyespor’u tek golle geçti: 0-1. İlk yarısı golsüz sona eren maçın son 5 dakikasında ağları havalandıran Vedat, Menemen’e kritik bir 3 puan kazandırdı. Bu sonuçla 13 puana yükselen sarı-lacivertliler ikinci sıraya adını yazdırdı. Fethiyespor ise 2 puanla ligin dibine demir attı.

3\'üncü dakikada Umut orta sahadan aldığı topu sol kanatta Taşkın’la buluşturdu. Taşkın’ın arka direğe ortasını Fethiyespor defansı uzaklaştırdı.

25\'inci dakikada Mustafa’nın kullandığı kornerden gelen topa Ali kafayı vurdu. Kaleci Fatih’in güçlükle parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direkten geri döndü.

35\'inci dakikada Fethiyespor atağında Onur Garip ceza sahası içerisinde bomboş pozisyonda kaleye vurdu. Kaleci Necati’nin hamlesiyle top kornere çıktı.

56\'ncı dakikada Fethiyespor atağında Ahmet Cebe’nin pasını Alper ceza sahası içinde yakından dışarı attı.

81\'inci dakikada Yiğit Yöney’in ortaladığı topu ceza alanı köşesinde yakalayan Selçuk kaleye sert vurdu. Top üstten dışarı çıktı.

85\'inci dakikada Menemen Belediyespor’un golü geldi. Mustafa sağdan ceza alanı son çizgisine indi. Uzak direğe ortaladı. Topa çok iyi yükselen Vedat kafa ile topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bıraktı: 0-1.

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