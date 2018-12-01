Fethiyespor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Mücahit Değermenci (xx), Okan Akbal (xx)

FETHİYESPOR: Mert (x) - Erdi (xx), Oktay (x), Fethi (xx), Mahmut (x) (Dk. 75 Onur Okan xx), Yiğit (xx), Kazım (x) (Dk. 46 Anıl x), Yakup Ramazan (xx), Alican (x) (Dk. 83 Selçuk), Ramazan Işık (xx), Metin (x)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Emir (xx), Onur (xxx), Alper (xx) (Dk. 68 Fatih xx), Umut (xxx) (Dk. 86 Kürşat), Ufukhan (xxx), Mehmet (xx), Oğuzhan (xx), Erhan (xx), Zafer (xx) (Dk. 63 Artun xxx), Yaser (xx)

GOLLER: Dk. 31 (Pen.) Umut, Dk. 85 Artun (Manisa BŞB)

SARI KART: Oğuzhan (Manisa BŞB)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta düşme hattndan bir türlü kurtulamayan Fethiyespor, evinde Play-Off barajındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor\'a yenilmekten kurtulamadı: 0-2.

Manisa BŞB, 31. dakikada penaltıdan Umut ve 85. dakikada Artun\'un golleriyle 3 puana ulaştı. Grupta 10 maçtır bileği bükülmeyen Manisa temsilcisi, 29 puanla Play-Off hattındaki yerini koruyup zirve takibini sürdürdü. Fethiyespor ise 11 puanda kaldı.