Fethiyespor - Kahramanmaraşspor: 0-0

Sedat ÜNAL / FETHİYE (DHA)

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Şenol Bektaş (xxx), Sinan Bilen (xxx)

FETHİYESPOR: Fatih (xx) - Erdi (xx), Fethi (xx), Ahmet Burak (xx), Ramazan (xx), Hakan (x), Oktay (x), Selçuk (x), Mahmut (x) (Dk. 46 Halil İbrahim x), Alper (xx) (Dk. 89 Ensar), Yakup Ramazan (x) (Dk. 75 Onur x)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xxx) - Safa Ali (xx), Hurşit (xx), Lider (xx), Ethem (xx), Fırat (x) (Dk. 89 İbrahim), Burak Can (xx) Mehmet (x) (Dk. 79 Emin x), Talha (x) (Dk. 78 Emre x), Hakan (xx), Abdülkadir (xx)

SARI KARTLAR: Hakan, Onur (Fethiyespor) - Hakan, Emin (Kahramanmaraş)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor evinde Kahramanmaraşspor\'la 0-0 berabere kaldı. Ligde üst üste 3\'üncü beraberliğini alan ve 9\'uncu haftada da galibiyet yüzü göremeyen 5 puanlı Fethiyespor son sıraya geriledi. Kahramanmaraş ise 10 puanla 12\'nci sıraya düştü.

1\'inci dakikada Fethiyespor atağında Yakup Ramazan\'ın pasında bomboş pozisyonda topla buluşan Oktay\'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

17\'nci dakikada ev sahibi ekipten Ahmet Burak soldan ortaladı. Alper\'in kafa şutunda top üstten auta çıktı.

21\'inci dakikada gelişen Kahramanmaraspor atağında, Tahla ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Fatih topu kornere yumrukladı.

27\'nci dakikada Oktay kornerden kaleyi düşündü, kaleci Özkan gole izin vermedi.

28\'inci dakikada Kahramanmaraş ceza sahası karıştı, karambolde Alper yakın mesafeden kaleyi tutturamadı.

78\'inci dakikada Fethiyespor atağında Selçuk\'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan topu dışarı attı.

Müsabaka 0-0 sona erdi.