Fethiyespor - Bandırmaspor Baltok: 1-1

Sedat ÜNAL / FETHİYE (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Emin Yıldırım (xx), Furkan Ürün (xx)

FETHİYESPOR: Fatih (xx) - Erdi (xx) (Dk. 46 Alper xx), Fethi (xxx), Yiğit (xx), Ramazan (xx), Kağan (xx) (Dk. 59 Onur Okan x), Oktay (xxx), Mahmut (xx), Alican (xxx), Anıl (xxx), Yakup (xx) (Dk. 84 Onur Garip)

BANDIRMASPOR BALTOK: Ahmed Said (xxx) - Erdi (xxx), Nurettin (xxx), Mete (x) (Dk. 38 Ali Han xx), Rıza (xx), Fatih Kıran (xxx), Yusuf (xx), Doğancan (xxx), Yunus (xx), Ömer Faruk Boz (xx) (Dk. 74 Fatih Üge x), Ömer Faruk Ermeç (xx) (Dk. 88 Ömer Çoban)

GOLLER: Dk. 12 Anıl (Fethiyespor) - Dk. 32 Erdi (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Fethi, Kağan, Oktay, Alper (Fethiyespor) - Rıza, Fatih, Nurettin (Bandırmaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Pendikspor\'u 4-1 yenerek kurtuluş ümitlerini artıran Fethiyespor ateş hattındaki rakibi Bandırmaspor Baltok\'la evinde 1-1 berabere kalarak fırsat tepti. Maçın 12\'nci dakikasında Anıl\'ın golüyle öne geçen Fethiyespor, 32\'de Erdi\'nin golüne engel olamadı. Bu sonuçla puanını 15 yapan Muğla temsilcisi devre arasına 16\'ncı sırada girdi. Bandırmaspor da 11 puana ulaşıp 17 haftalık bölümü 17\'nci bitirdi.

5\'inci dakikada Fethiyespor atağında ceza sahası içerisinde Oktay\'ın sert şutu direkten geri döndü. Dönen topa Mahmut vurdu, bu kez kaleci Ahmed Said topu kornere çeldi.

12\'nci dakikada Fethiyespor öne geçti. Oktay\'ın kullandığı kornerde penaltı noktası üzerindeki Anıl topa kafayı vurdu ve ağları sarstı: 1-0.

32\'nci dakikada skor dengelendi. Ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Erdi kaleye sert vurdu. Kaleci Fatih\'in uzandığı köşeden top ağlarla buluştu: 1-1.

69\'uncu dakikada gelişen Bandırmaspor Baltok atağında Fethiyespor defansının arkasına atılan topla buluşan Doğancan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Fatih meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

83\'üncü dakikada orta sahadan kazandığı topla ceza sahasına giren Mahmut kaleyi yokladı, son anda kaleci Ahmet golü önledi.

84\'üncü dakikada Onur Okan\'ın arka direğe ortasında Yakup kafayı vurdu, top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşma 1-1\'lik eşitlikle sona erdi.

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