Fethiye'nin kralı Kaisen



Cumhurbaşkanlığı Turu'nda Marmaris-Fethiye etabının galibi Belçikalı Kaisen oldu. Sarı mayo Loosli'de kaldı.



Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Marmaris-Fethiye arasındaki 5. etabını Belçikalı Olivier Kaisen kazandı. Etap saat 13:45’te Marmaris’ten 133 sporcuyla start aldı. 25 kilometre geride kalırken 10 kişilik bir grup tempoyu yükselterek peloton’dan ayrıldı.



60. kilometreye gelindiğinde günün ilk sprint kapısından Contentpolis takımı sporcusu Oleg Chuzhda birinci sırada geçti ve 5 puanı hanesine yazdırdı.. Yaklaşık 20 kilometre sonra Ortaca’da bulunan Türkiye güzellikleri Caretta Caretta sprınt noktasındaysa Alessandro Fantini, sprinte kalkarak birinciliği aldı ve altıncı etapta turkuvaz renkli mayoyu giymeye hak kazandı...



İnişe 20 kilometre kala lider grupla peloton arasındaki fark 10 dakikanın üzerine çıktı. Kaçan grupta genel klasmanı zorlayan bir bisikletçi olmayınca, liderlik mayosunu taşıyan Lampre takımı tempoyu iyice düşürdü. Etabın birincisi de kaçan gruptan çıktı.



Son 10 kilometreye girilirken Belçikalı Olivier Kaisen ve İtalyan Diego Caccia bir atak gerçekleştirdi. Diğer bisikletçiler bu atağa karşılık veremeyince Caccia ve Kaisen son kilometreye birlikte girdi. Belçikalı Kaisen 3 saat 15 dakika 53 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada bitirirken son metrelerde bu ikiliyi yakalayan Alessandro Fantini ikinci oldu. Caccia ise 3. sırada kaldı.



Bu sonuçların ardından İsviçreli David Loosli genel klasman liderliğini sürdürdü.



Kaynak: ntvspor



