Fethiyeli Beşiktaşlılar kansere gol attı

FETHİYE, (DHA)



FETHİYE Beşiktaş Taraftar Derneği, kanser tedavisi gören Şükran Yurtseven\'e büyük bir sürpriz yaptı. Koyu Beşiktaşlı olan ve kemoterapi tedavisi gören Şükran\'ı derneğe davet eden taraftarlar 22 yaşındaki genç kıza futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti. Ziyaret sırasında ses sanatçısı Paşa Haktan Koç da hazır bulundu. Mini bir konserin de verildiği organizasyonda çok duygulanan Şükran bol bol tezahürat yaptı. Dernek Başkanı Özkan Torunoğulları, Şükran\'ı Vodafone Park\'a götürme sözü verdi. Torunoğulları, Şükran\'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ve sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini söyledi.