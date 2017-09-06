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Fethiye'deki sır cinayet 1 yıl sonra çözüldü 

Ergün TOS / FETHİYE(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde geçen yıl 2 Ağustos'ta av tüfeğiyle öldürülen 27 yaşındaki Bayram Kireşçi'nin katil zanlısı oldukları gerekçesiyle 37 yaşındaki Mustafa A

06 Eylül 2017 00:05

Ergün TOS / FETHİYE(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde geçen yıl 2 Ağustos\'ta av tüfeğiyle öldürülen 27 yaşındaki Bayram Kireşçi\'nin katil zanlısı oldukları gerekçesiyle 37 yaşındaki Mustafa A. ve 40 yaşındaki Fatih A. tutuklandı.
Fethiye\'deki evinden geçen yıl 27 Temmuz\'da ayrılan Bayram Kireşçi\'den 5 gün boyunca haber alamayan ailesi, jandarma ve polise kayıp başvurusu yaptı. Kireşçi\'nin 2 Ağustos 2016\'da Esenköy Mahallesi Çırpı Mevkii\'nde av tüfeğiyle vurulmuş halde cesedi bulundu. Yürütülen soruşturmaya rağmen Kireşçi\'nin katil zanlıları yakalanamadı.
İFADEDE ÇELİŞKİLER
Olayın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından dosya tekrar açıldı. Kireşçi\'nin kaybolmadan önce Mustafa A.\'nın Fethiye Sanayi Sitesi\'ndeki iş yerinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, kamera kayıtlarını tekrar inceledi. İş yeri sahibi Mustafa A. ve çalışanlar Fatih A., A.A., T.K. ve İ.Ç. gözaltına alındı. Mustafa A. ve Fatih A.\'nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilince 5 şüpheli Fethiye Adliyesi\'ne sevk edildi. Mustafa A. ve Fatih A. \'Tasarlayarak kasten öldürme\' suçundan cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı. 

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