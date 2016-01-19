Fethiye'deki HDP binasına saldırdıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklar ifade verdi

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde HDP ilçe binasındaki tabelayı söküp yere attıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Fethiye İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Erkan Ç. ve Recep Ö., kalabalığın dağılması için tabelayı amirlerinin talimatıyla indirdiklerini söyledi.

DHA'dan Ergün Tos'un haberine göre olaylar sırasında demir çubukla parti tabelasını sökmeye çalışırken fotoğraflanan Şuayip K. ise "Arkadan herkes ittirince kendimi önde buldum. Daha sonra çatıya çıktım. Tabelaya da demir uzattım. Amacım tabelayı indirmekti. 'Bize orada PKK var' dediler. O yüzden gittik" dedi.

Fethiye'de HDP'ye saldırı

Fethiye'de 9 Mart 2014'te Cumhuriyet Mahallesi'nde HDP ilçe binası açılacağını duyan yaklaşık 2 bin kişi, bina önüne geldi. Binanın taş yağmuruna tutulduğu olaylar sonunda HDP tabelası itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Ertesi güne de sıçrayan olaylar sırasında Patlangıç ve Foça mahallelerinde Kürt vatandaşlara ait işyerlerine zarar verildi.

118 sanık yargılanıyor

Olayların ardından İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği ve o dönem HDP Fethiye Belediye Başkan Adayı Hasan Kal ile birlikte 12 kişi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık olaylara karıştığı tespit edilen 118 kişi hakkında 62 sayfadan oluşan iddianame hazırladı. Aralarında CHP eski Fethiye İlçe Başkanı Emrah Doğu'nun da bulunduğu 118 kişi hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, kamu malına zarar verme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, güvenlik amirinin dağılma isteğini yerine getirmeme, görevi yaptırmak için direnme' suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İtfaiye erleri sanık sandalyesinde

Fethiye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşması öncesi adliye önünde polis tarafından güvenlik önemi alındı. 7 sanığın katıldığı duruşmada saldırılarda işyeri zarar gören Aysu T. de mağdur sıfatıyla yer aldı.

Duruşmada ilk olarak tabelayı söküp yere attıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Erkan Ç. ile Recep Ö.'nün savunmaları alındı.

"İndirelin sonra yerine taıkılır"

Suç işlemediğini ve siyasi faaliyetleri engellemediğini belirten Erkan Ç., nöbet sırasında olay yerine çağrıldıklarını belirterek, "Amirimizin talimatıyla olayların olduğu yere gittik. 40 dakika dışarda bekledik. Amirimiz bize 'Levha indirilecek' deyince, polis barikatları açıldı ve içeri girdik. İtfaiye aracıyla binanın önüne yanaştık. Kahverengi ceketli emniyet amiri 'Şu levhayı indirelim kalabalık dağılsın. Sonra tekrar takılır' dedi. Recep Ö. ile birlikte itfaiyenin sepetiyle tabelanın oraya çıktık. Anahtarla sökecektik. Ama ince bir vida tuttuğu için hemen söküldü" dedi.

İtfaiye erlerinden Recep Ö. de "Erkan Ç. arkadaşımın anlattığı olaylar doğrudur. Amirimiz arayıp gelmemizi istedi. Önce tabelanın sökülmesini, halk dağıldıktan sonra da yerine takılması talimatını verdi. Siyasi partilerin amacını engellemek gibi bir düşüncemiz yoktu" diye konuştu.

"PKK var"

Olaylar sırasında demir çubukla parti tabelasını sökmeye çalışırken fotoğraflanan Şuayip K. da suçlamaları reddetti. Şuayip K., "Arkadan herkes ittirince kendimi önde buldum. Daha sonra çatıya çıktım. Tabelaya da demir uzattım. Amacım tabelayı indirmekti. Bize orada 'PKK var' dediler. O yüzden gittik" dedi.

Olaylar sırasında HDP flaması yaktığı belirtilen Ozan Z. ise olay günü yanında çakmak bile bulunmadığını, HDP flamasını yakmadığını, sadece yere atılan flamayı eline aldığını belirtti. Yanında getirdiği CD'yi mahkemeye heyetine veren Ozan Z., görüntülerde flamayı yakmadığının açıkça görüldüğünü kaydetti. Duruşma diğer sanıkların dinlenmesi için 31 Mayıs'a ertelendi.