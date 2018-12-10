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Fethiye'de yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir bara düzenlenen operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlenen toplam 250 şişe sahte votka ve viski ile bidonlar içerisinde toplam 100 litre etil alkol ele geç

10 Aralık 2018 18:13

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, bir bara düzenlenen operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlenen toplam 250 şişe sahte votka ve viski ile bidonlar içerisinde toplam 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Foça Mahallesi\'ndeki bir barda yılbaşı gecesi piyasaya sürülmek üzere sahte alkollü içkiler bulunduğunu belirledi. Bara, 8 Aralık\'ta operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, farklı yerlere saklanmış, sahte olduğu belirlenen 225 şişesi 150 cc\'lik, 10 şişesi de 100 cc\'lik olmak üzere toplam 235 şişe votka, 1\'er litrelik 15 şişe viski ve 20\'şer litrelik 5 ayrı bidon içinde toplam 100 litre etil alkol ele geçirildi. Bar sahibi A.Ö. ve çalışanı B.B., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler A.Ö. ve B.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıdı.
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