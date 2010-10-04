-FETHİYE'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ KAZASI FETHİYE (A.A) - 04.10.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlarken kaza geçiren Arjantinli paraşütçü ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Fethiye'nin Ölüdeniz beldesine 15 kişilik grupla tatile gelen ve fotoğraf sanatçısı olduğu öğrenilen Mauricio Rivas (32), Babadağ'daki bin 900 metredeki parkurdan tekli yamaç paraşütüyle kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra havanın sisli olması nedeniyle kayalıklara düştü. Ağır yaralanan Rivas'ın birlikte atlayış yaptığı paraşütçülerin yardım çağrısı üzerine, Muğla Valiliği sağlık görevlileri, jandarma, AKUT ve Likya Dağcılık Kulübü ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye hareket etti. 400 metre sarp kayalıklara inen sağlık görevlileri, ağır yaralanan paraşütçü Mauricio Rivas'ı, serum bağlayıp sedyeye koyduktan sonra, sedyeye bağladıkları halatlarla Babadağ'ın bin 700 metre yüksekliğindeki araziye çıkardı. Yangın söndürme ekipleri ve AKUT ekipleri, yaralıyı helikoptere taşıdı. Helikopterle götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Rivas'ın vücudunda çok sayıda kırk olduğu, hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.