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Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle uçuş yapan iki kişinin sert zemine düşmesi sonucu paraşüt pilotu ile Çinli turist hafif yaralandı

24 Şubat 2018 02:01

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle uçuş yapan iki kişinin sert zemine düşmesi sonucu paraşüt pilotu ile Çinli turist hafif yaralandı.
Kaza, bugün gündüz saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki Babadağ\'da meydana geldi. 1200 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem (ikili) uçuş için çıkış yapan yamaç paraşütü pilotu Emre Karakaya (27) ile Çinli Xeuo Reı Sun (36), kalkıştan kısa süre sonra bilinmeyen bir nedenle sert zemine düştü. Durumu fark eden diğer pilotlar durumu sağlık, UMKE ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler Xeuo Reı Sun\'u ambulansa Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, Karakaya\'yı ise yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ambulansa aynı hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan Reı Sun ve Karakaya tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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