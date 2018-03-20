T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethiye'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ile yakalanan ve ticaretini yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

20 Mart 2018 20:08

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ile yakalanan ve ticaretini yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin çanta ve üzerlerinde yapılan aramada 314 uyuşturucu hap, 50 gram genetiği değiştirilmiş esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından kazanıldığı tespit edilen 7 bin 590 TL nakit para el geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A (34), A.A (15), ve C.Y (17) nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. G.G (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FETHİYE Muğla DHA MUĞLA FethiyeFethiyeEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiEkiplerTLEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24