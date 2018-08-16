Fethiye'de sahte içki ve uyuşturucuya 2 tutuklama

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 19 litrelik damacanalar içerisinde 1500 litre sahte votka, 30 gram esrar ve 30 kök Hint keneviri ile yakalanan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde 6 ayrı adrese geçen 14 Ağustos\'ta 30 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeği \'Hera\'nın da kullanıldığı operasyonlarda, şüphelilere ait ev, işyeri ve depolarda, 19 litrelik damacanalar içerisinde, kaçak üretildiği belirlenen 1500 litre sahte votka, 30 kök Hint keneviri ve 300 gram esrar ele geçirildi. E.K. (32), B.Y (20) ve İ.Y (49) gözaltına alındı. B.Y. polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler E.K. ve İ.Y. tutuklandı.



FOTOĞRAFLI