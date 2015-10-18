Fethiye'de paraşütçünün cesedi 7 saat sonra çıkarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kayalıklara düşerek hayatını kaybeden Avusturyalı paraşütçünün cesedi, sarp araziden 7 saat sonra çıkarıldı.

Tatil için Ölüdeniz Mahallesine gelen Avusturyalı Walter Lautıscher (53), yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz'deki bin 900 metrelik Babadağ'a çıktı. Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden uçuş hazıklıklarını tamamlayan Lautıscher, single (tekli) uçuşunu gerçekleştirdi.

DHA'da yer alan habere göre, bir süre gökyüzünde kaldıktan sonra paraşütünün kapandığı tahmin edilen Lautıscher, yaklaşık 300 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Diğer yamaçparaşütü pilotlarının durumu fark etmesi üzerine Babadağ'da konuşlu bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) olay yerine sevk edildi.

Jandarma ekipleri ile uçuş pistinden yaklaşık bir kilometrelik sarp arazide yürüyen UMKE, kayalıklarda hareketsiz yatan paraşütçünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Lautıscher'in cesedinin bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye AKUT Fethiye ekibi yönlendirildi. Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri de AKUT ekibiyle olay yerine ulaştı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ön incelemenin ardından sedyeye alınan Lautıscher'in cesedi, arazinin sarp kısımlarında AKUT ekibinin kurduğu istasyon yardımıyla taşındı.

Dik yamaçlardaki patikada AKUT ve jandarma ekipleri tarafından yaklaşık bir kilometre taşınan ceset, 7 saat sonra bin 700 metre pistine çıkarıldı. Burada hazır bekleyen cenaze aracına alınan Lautıscher cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.