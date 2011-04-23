-FETHİYE'DE PARAŞÜT KAZASI FETHİYE (A.A) - 23.04.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşütle atlayış yaptıktan sonra, inişe geçerken yedek paraşütü açılmayarak denize düşen üniversite öğrencisi, ağır yaralandı. AA muhabirinin edindiği göre, Ölüdeniz'in bin 700 metre rakımlı Babadağ mevkisinde paraşüt eğitimi alan grup arasında bulunan Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Tuğçe Ercem (22), Babadağ pistinden paraşütüyle atladı. Ercem'in atlayıştan sonra Belceğiz plajına inişe hazırlandığı sırada yedek paraşütü açılmadı. Genç paraşütçü, yaklaşık 100 metre yüksekten denize kontrolsüz ve sert bir şekilde düşüş yaptı. Denizden bota alınıp sahilde bekleyen 112 Acil Servis ekibi tarafından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Ercem, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tuğçe Ercem'in denize düşüş anı, vatandaşlar tarafından görüntülendi.