-FETHİYE'DE PARAŞÜT KAZASI: 2 ÖLÜ FETHİYE (A.A) - 14.07.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken düşen iki kişinin öldüğü bildirildi. Alınan bilgiye göre, bin 700 rakımlı Babadağ'da yamaç paraşütü yapan ve henüz uyrukları ile kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin bulunduğu paraşüt Babadağ'ın kuzey tarafındaki kayalıklara düştü. Olay yerine Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yangın söndürme helikopteriyle ulaşan 112 ekipleri paraşütten düşen iki kişinin öldüğünü belirleyerek yardım istedi. Kayalık bölgeye düşerek yaşamlarını yitiren 2 kişinin cesetlerini almak üzere bölgeye Dalaman'daki askeri hava üssünden helikopterlerin gönderildiği bildirildi. Bu arada jandarma ekiplerinin de olay yerine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.