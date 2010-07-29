-FETHİYE'DE ORMAN YANGINI FETHİYE (A.A) - 29.07.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Eşen beldesinde orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, Eşen beldesine bağlı Kabaağaç Köyü Gıp mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangına, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ve Eşen Orman İşletme Şefliğine bağlı çok sayıda arazöz ve işçi müdahale ediyor. Yetkililer, havanın kararması nedeniyle söndürme helikopterlerinin uçuş yapamadığını belirterek, Fethiye, Kemer ve Eşen'de bulunan yangın söndürme işçileri ile arazözlerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğini bildirdi. Söndürme çalışmalarına ayrıca çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ve vatandaşların da katıldığı öğrenildi.