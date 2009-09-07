Fethiye'de gezi teknesi battı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara batan gezi teknesi
battı. Teknede bulunan 2'si çocuk 11 yabancı turist zodyak botlarla Katrancı
Adası'na çıkartıldı.
Alınan bilgiye göre, Fethiye Limanı'na kayıtlı “Cenk Bey” adlı 18 metre
uzunluğundaki gezi teknesi, Katrancı Adası, açıklarında kayalıklara çarptı.
Çarpmanın etkisi ile su almaya başlayan teknede bulunan 11 yabancı turist, tekne
görevlileri tarafından zodyak botlarla Katrancı Adası'na
çıkartıldı.
Teknenin batışı 10 dakika sürdü
Teknede bulunan 2'si çocuk 11 yolcu ve teknede görevli 3
mürettebatın adaya ulaşmasından 10 dakika sonra tekne batarak sulara
gömüldü.
Batan tekneden adaya çıkan turistler ve tekne mürettebatı ise
sahil güvenlik ekiplerince botlarla Fethiye'ye götürüldü. Teknenin batışı ve
adaya çıkarak olası bir faciadan kurtulan turistlerin bekleyişleri sahil
güvenlik ekiplerince saniye saniye görüntülendi.Olayla ilgili soruşturma
sürüyor.