Fethiye'de gezi teknesi battı



Teknenin batışı 10 dakika sürdü



Teknede bulunan 2'si çocuk 11 yolcu ve teknede görevli 3 mürettebatın adaya ulaşmasından 10 dakika sonra tekne batarak sulara gömüldü.



Batan tekneden adaya çıkan turistler ve tekne mürettebatı ise sahil güvenlik ekiplerince botlarla Fethiye'ye götürüldü. Teknenin batışı ve adaya çıkarak olası bir faciadan kurtulan turistlerin bekleyişleri sahil güvenlik ekiplerince saniye saniye görüntülendi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.