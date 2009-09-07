T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethiye'de gezi teknesi battı

07 Eylül 2009 21:00

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara batan gezi teknesi battı. Teknede bulunan 2'si çocuk 11 yabancı turist zodyak botlarla Katrancı Adası'na çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Fethiye Limanı'na kayıtlı “Cenk Bey” adlı 18 metre uzunluğundaki gezi teknesi, Katrancı Adası, açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile su almaya başlayan teknede bulunan 11 yabancı turist, tekne görevlileri tarafından zodyak botlarla Katrancı Adası'na çıkartıldı.


Teknenin batışı 10 dakika sürdü

Teknede bulunan 2'si çocuk 11 yolcu ve teknede görevli 3 mürettebatın adaya ulaşmasından 10 dakika sonra tekne batarak sulara gömüldü.

Batan tekneden adaya çıkan turistler ve tekne mürettebatı ise sahil güvenlik ekiplerince botlarla Fethiye'ye götürüldü. Teknenin batışı ve adaya çıkarak olası bir faciadan kurtulan turistlerin bekleyişleri sahil güvenlik ekiplerince saniye saniye görüntülendi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24