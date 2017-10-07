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Spor

Fethiye'de enduro heyecanı

Ergün TOS/FETHİYE, (DHA)- TÜRKİYE Enduro Şampiyonası 5'inci Ayak Yarışları, Fethiye'de başladı

07 Ekim 2017 20:47

Ergün TOS/FETHİYE, (DHA)- TÜRKİYE Enduro Şampiyonası 5\'inci Ayak Yarışları, Fethiye\'de başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarışın sıralama turları Esenköy Mahallesi\'ndeki Akdeniz Off Road Park\'ta gerçekleştirildi. Sporcular lastik, kaya, hurda otomobil, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için mücadele etti. Sıralama turlarına farklı illerden 50 yarışçı katıldı.
Yarış Koordinatörü Kunter Kuşçu, Yarın saat 10.00\'da başlayacak yarışta sporcuların kros, ekstrem ve enduro testten oluşan toplam 70 kilometrelik parkuru geçeceğini söyledi. Yarışa yoğun bir seyirci ilgisi beklediklerini anlatan Kuşçu, yağmur yağması durumunda etapların daha heyecanlı hale geleceğini söyledi.

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