Fethiye'de eğlence sektörü 1 günlük yas ilan etti

Fethiye’de sezonun en hareketli günlerini geçiren eğlence sektörü, Hakkari’den gelen acı haberi ardından 1 günlüğüne yas ilan etti. 500’e yakın restoran ve bar, eğlence faaliyetlerine ara verdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde operasyona giden askeri araçlara yönelik saldırının ardından, Fethiye’nin eğlence sektörü temsilcilerinden bir açıklama geldi.



Çok sayıda şehit ve yaralı olduğu yönündeki haberin duyulmasının ardından bir araya gelen işletmeciler, saat 22.00’den itibaren 1 günlüğüne yas

ilan etti.



Turizm sezonunda eğlence sektörünün önemli mekanlarından olan Barlar Sokağı ve Ölüdeniz’de faaliyet gösteren 500’e yakın restoran ve bar eğlence aktivitelerini durdurdu.



Kapatılan işyerlerine “Hakkari’de yaşanan terör saldırısı nedeniyle bu gece kapalıyız” yazıları asıldı. Açık kalan az sayıdaki işletmede ise çoğunluğu yabancı uyruklu turistlere, sesiz bir şekilde hizmet verildi. Eğlence mekanlarının tamamı Türk bayraklarıyla donatıldı.

'Eğlence yapmazdık'

Terör saldırılarını kınamak için işyerini kapatan esnaflardan Salih Büyükkoca, “Biz şehit haberlerini duyduktan sonra esnaf arkadaşlarımızla görüştük. Böyle bir karar aldık. Bu kadar şehit varken, bizim burada eğlence yapmamız olamazdı. 1 günlük yas ilan etik. Bazı arkadaşlarımız işyerlerini karartılar. Ölüdeniz bu saatler cıvıl cıvıl olması gerekirken şu an sadece yas var” diye konuştu.